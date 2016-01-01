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Video / Gündem / İzmir'de CHP'liler TRT aracına saldırdı
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Gündem 27 Mayıs 2018 - 18:26
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT'yi hedef göstermesinin ardından CHP seçmeni İzmir'de TRT aracına saldırıda bulundu.