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26 Temmuz 2018 14:48 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018 15:22

İzmir'de bir fabrika'da kaza: 5 işçi yaralı

İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi. Bu olay sonucunda 5 işçi yaralandı.

İzmir'de bir fabrika'da kaza: 5 işçi yaralı

İzmir'de Aliağa- Yeni Foça Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün sabah saatlerinde iş kazası meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan kazanın, işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak üzere ark ocağı kapağının üzerine çıkarak elektrotları vince bağlamaları sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Bu esnada her yana saçılan eriyik demirin üzerlerine sıçraması sonucu 5 işçi yaralandı. İş yeri ambulansı ve 112 ekipleri tarafından Bozyaka ve Ege Üniversitesi hastanelerine sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: izmir


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