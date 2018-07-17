İzmir'de bir araç evin içine girdi

İzmir'in Buca ilçesinde bir servis aracının çarptığı otomobil başka bir otomobile çarptı. Bunun sonucunda çarpılan otomobil bir evin odasına girdi.

Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde seyir halindeki bir servis aracı, önce siyah bir otomobile çarptı. Daha sonra otomobil çarpmanın etkiyle metrelerce ilerledi ve park halindeki bir başka otomobile çarptı.

EVİN İÇİNE DALDI

35 DYA 32 plakalı otomobilin yarısı çarpmanın etkisiyle bir evin odasına girdi. Meydana gelen kazada ev sahipleri de ne olduğunu anlayamadı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken, evin içerisindeki otomobili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza sonucu araç adeta hurdaya döndü. Eve giren 35 DYA 32 plakalı otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar daha sonrada çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılırken, hem evde hem de araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Ajanslar