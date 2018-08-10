İzmir'de 50 ilkokul öğrencisi mühendislik alanında tasarımlarını sergiledi

İzmir'de 50 ilkokul öğrencisi, yaz tatilinde öğretmenleriyle yaptıkları mühendislik tasarımlarını sergiledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından "Hedef Eğitimde Değişim Eğitimde Dönüşüm" sloganıyla hayata geçirilen STEM Akademi projesi kapsamında 50 ilkokulöğrencisi, fen bilimleri, matematik, teknoloji bilgilerinden yola çıkarak mühendislik alanında tasarımlar oluşturdu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Yaz tatili boyuncu 14 gönüllü öğretmenle tasarımlarını hayata geçiren minik mucitler, ürünlerini Karşıyaka Faik Muhittin Adam İlkokulunda sergiledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, öğrencilerin tasarımları beğeni topladı.







"AMACIMIZA ULAŞTIK"



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu projemizde öğrencilerimizin yaz aylarında hem eğlenmelerini, diğer yandan da öğrenmelerini amaçladık. Bu tören ile amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.







GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE MESAJI



Dünyanın bilim üzerinden şekillendiğinin altını çizen Ömer Yahşi, öğrencilere düşünmeyi ve çalışmayı aşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ise "Yaptığımız çalışmalarla geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çocuklarımız sayesinde umarız ki ülkemiz ilerleyen yıllarda adından söz ettiren bir ülke olacak." ifadesini kullandı.





Kaynak: Ajanslar