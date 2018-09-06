İzmir genelindendeki kokudan vatandaş rahatsız!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kanalizasyonların denize dökülmesi nedeniyle ortaya çıkan koku, vatandaşları isyan noktasına getirdi.
Sıcak havaların etkisini göstermeye devam ettiği İzmir'de, lağım kokusu kenti sardı.
Sıcak havanın yanına eklenen kötü koku, kenti yaşanmaz hale getirdi.
LAĞIM DENİZE DÖKÜLÜR MÜ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kanalizasyonların denize dökülmesi nedeniyle ortaya çıkan koku, vatandaşları isyan noktasına getirdi.
#İZMİRKOKUYOR
Burunlarını tıkayarak yolda yürümeye çalışan İzmirliler, tepkilerini belediye birimlerine gösterse de çözüm sağlanamadı.
Twitter'da #izmirkokuyor etiketiyle tepkilerini dile getiren İzmirliler, her gün evlerinde temizlik yapmak zorunda kaldıklarını yazıyor.
SAHİLLER BOŞ KALDI
Özellikle akşam saatlerinde etkisini gösteren kötü koku, sahillerin boş kalmasına neden oldu.
Yerel seçimler öncesi yaşanan bu rezillik; akıllara, CHP'nin "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" söylemini getirdi.
Kaynak: Ajanslar