İzmir Emniyet Müdürü duyurdu: 13 ayda bin 50 terörist yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın yaptığı açıklamalarda "Çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. Risk analiz grubunda son 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladık'' ifadesini kullandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir emniyeti olarak çok başarılı operasyonlar yaptıklarını, risk analizi grubunda son 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladıklarını bildirdi.

İŞ DÜNYASINA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Aşkın, İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin (İZTO) Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını ancak iş dünyasının çok çalışarak, istihdam yaratarak, üreterekbu saldırıya yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

İstihdam oldukça insanların suçtan uzaklaştığına değinen Aşkın, bu konuda iş dünyasına çok iş düştüğünü belirtti.

''İZMİR DÜNYANIN EN GÜVENL KENTLERİNDEN BİRİ OLDU''

İzmir'in turizm anlamında çok şanslı olduğunu belirten Aşkın, Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'de 40 bin olan nüfusun 1 milyon yüz binin üzerine çıktığını söyledi.

Buna rağmen emniyetin başaralı çalışmaları sonucu suç oranın çok düşük olduğunu ifade eden Aşkın, "Çeşme'de bir el bile silah patlamadı. İzmir'de birkaç bomba patlasaydı, önlediğimiz bir olayı önleyemeseydik, turizm gelirleri çok düşerdi. Terörle mücadele bu kadar önemli. Gündüzünü gecesine katan yiğit polislerimiz sayesinde İzmir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. Bu mücadele ömrümün sonuna kadar devam edecek. Biz İzmir olarak bölücü terör örgütü üyesi yakalamada Diyarbakır'dan sonra ikinci sıradayız." diye konuştu.

İzmir'de yürütülen çalışmalar sonucu 98 bin 500 göçmenin parmak izlerinin alındığını vurgulayan Aşkın, Avrupa'ya giden göçmenlerin çoğunun Türkiye'ye geri döndüğünü dile getirdi.

13 AYDA BİN 50 TERÖRİST

Aşkın, İzmir'de 200 binin üzerinde göçmen bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanında aşırı sol örgütlerle mücadelemiz devam ediyor. Çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. Risk analiz grubunda 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladık. Bu çalışmalarımız ülkeye örnek olacak şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programında, özellikle Tarım Organize Sanayi Bölgeleri'nin yer almasının kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu projeye çok destek verdiğini kaydeden Özgener, "Bu hafta cuma günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz sayın Ahmet Güldal ve AK Parti İzmir Milletvekilimiz sayın Atilla Kaya'nın da değerli katılımlarıyla Menderes'te yer bakmaya gideceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar