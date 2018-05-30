İzinsiz fotoğraf davası sonuçlandı: 13 bin 500 dolar tazminat!

Çağla Baykal, Gama Sanat Galerisi’nin sahibi Şule Yasemin Altıntaş’a açtığı davayı kazandı.

Çağla Baykal’ın avukatı aracılığıyla açtığı davanın dilekçesinde şu suçlamalara yer verilmişti:

“Fotoğraf sanatçısı olan müvekkil 12-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Beyoğlu’ndaki Gama Sanat Galerisi’nin “Ci-Contemporary İstanbul” etkinliğine “Between Here” adlı fotoğrafıyla katılmıştır. Müvekkilin eseri sanat galerisinde sergilenmiş, tanıtımlarda yer almış ve internet sitesine konulmuştur. Galerideki etkinlik bitince fotoğraf da müvekkile teslim edilmiştir. Fotoğraftaki haklarını hiçbir suretle kimseye devretmeyen müvekkil Çağla Baykal, JPEG formatındaki kötü bir kopyasının 4 bin 500 dolara, Şule Yasemin Altıntaş tarafından Merve Ü.’ye satıldığını öğrendi.

Fotoğraf Çağla Baykal’dan izin alınmadan çoğaltılmış ve boyutları da tahrif edilerek satılmıştır. İzinsiz elde edilen kopya makbuzla satılmış ve alıcı Merve Ü.’ye sahte bir sertifika verilmiştir. Müvekkilim eserini galerideki sergide 5 bin dolara satışa sunmuştu. Davalı ise eserin orijinal boyutunu değiştirerek tam da alıcının evindeki şöminenin üstüne uyacak şekilde kopyasını 4 bin 500 dolara satmıştır. Davalı bu şekilde eseri izinsiz çoğaltıp sattığı gibi tahrif etmiştir. 59 bin 339 lira maddi manevi tazminatın yanı sıra alıcıya sattığı kopyanın iadesine, davalının bu fotoğrafı kullanmasının men’ine, elindeki eser kopyaların iadesine karar verilmesini istiyoruz” denilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ



Davaya cevap veren Şule Yasemin Altıntaş ise, “Sanatçılar, Contemporary İstanbul sergisine kendi başlarına katılamadıkları gibi her sanat galerisi de bu organizasyona katılabilme yeterliliğine sahip değildir. Davacı beni kötü niyetli kullanmak ve benim üzerimden haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır” diyerek davanın reddini istemişti.

Bilirkişi raporunda, “Davalı, davacı Çağla Baykal’ın mali haklarından çoğaltma hakkını ihlal etmiştir. Eser sahibinin izni olmadıkça eserde ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz” denilmişti.

Mahkeme, Şule Yasemin Altıntaş’ın Çağla Baykal’a 13 bin 500 dolar maddi tazminat ve 10 bin lira manevi tazminat ödemesine, ayrıca davalı galerinin elinde Çağla Baykal’a ait fotoğrafların başka kopyası var ise bunların da iadesine karar verdi.

Kaynak: ajanslar