Meral Akşener'e şok: Peş peşe istifalar!

İyi Parti Niğde Milletvekili adayı gösterilen Naim Erem adaylıktan istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti'nin dün açıkladığı listede Vedat Bayram birinci sıra, Naim Erem ikinci sıra, Döndü Gökmen üçüncü sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Naim Erem'in YSK'ya başvurarak istifasını verdiği öğrenildi.

UŞAK'TA 14 İSTİFA...

İYİ Parti Uşak Milletvekili Aday listesine tepki gösteren partinin il yönetiminde bulunan 14 kişi, partideki görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti.

İYİ PARTİ'DEN ALPER YAĞCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Alper Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekili adaylığından çekildiği kaydetti.

İYİ Parti'den Afyonkarahisar 5'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Alper Yağcı, adaylıktan çekildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alper Yağcı, "İYİ Parti 27. Dönem milletvekili aday listesi ilimize hayırlı olsun. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 24 Haziran'a kadar çalışmalarımı listede yer almayarak bağımsız olarak devam ettireceğimi ve sonrasında aktif siyaseti bırakacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum.

OSMAN ERTÜRK DE İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adaylıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYI, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti'nin açıkladığı listede 10. sıradan Konya milletvekili adayı gösterilen Nazmi Sırıt sıralamadaki yerini beğenmeyerek adaylıktan çekildi. Nazmi Sırıt yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kuruluna verilen Konya listesindeki sıralamadaki yerinin uzun yıllar emek vererek sağladığı siyasi kariyeri, tecrübesi ve birikimiyle mütenasip olmadığı kanaatine vardığı için yaptığı istişareler sonucu adaylıktan çekildiğini belitti. Sırıt, gönüllerinde milletvekilliği payesine kendisini layık görerek desteğini eksik etmeyenlere de teşekkür etti.

BİLECİK'TE İYİ PARTİ 2'İNCİ SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Bilecik 2'nci sıra milletvekili adayı Batuhan Atalay, adaylıktan çekildiği açıklarken, "Sıralama önemli değil fakat bir bayanla yola çıkmak isterdim" dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet eden ve 21 Mayıs günü İYİ Parti Genel Merkezi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği listede Bilecik'ten İYİ Parti 2'nci sıra milletvekili adayı gösterilen Batuhan Atalay şok bir kararla adaylıktan seçildiği açıkladı.

Kaynak: ajanslar