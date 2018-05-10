İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil geri döndü

CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye katılan ve bu partinin TBMM’de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili bugün yeniden CHP’ye döndü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İyi Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İyi Parti’ye katılmıştı. 15 milletvekilinin bugün CHP’ye yeniden katıldı.

CHP BİNASINDA TOPLANTI

Bugün itibariyle CHP grup yönetim salonuna gelerek toplantıya geçen vekiller İyiParti'den istifa ederek tekrar CHP'ye geçecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç vekillerle toplantıyı yapan isim.

CHP bu 15 vekili 'demokrasi kahramanları' olarak isimlendiriyor.

İYİ PARTİLİ VEKİLLER TESLİM ETTİ

15 ikame vekile bugün İYİ Parti'den bazı vekiller de eşlik ediyor. İyi Partili vekiller 15 vekili CHP'ye teslim ettikten sonra geri dönecek. İkame vekiller Meclis'te yine CHP sıralarına oturtulacak.

ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Alınan bir diğer bilgiye göre bu isimler CHP listelerinin üst sıralarından aday gösterilerek ödüllendirilecek.

Kaynak: Ajanslar