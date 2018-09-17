İyi Partili vekil ve beraberindekiler jandarmanın üzerine yürüdü

Havaalanı şantiyesindeki işçilerin yanına gitmek isteyen İyi Partili vekil ve beraberindekiler, jandarma ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Jandarmanın sözünü dinlemeyerek güvenlik güçlerinin üzerine yürüyen isimler ise; İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve ekibi.

JANDARMAYA HAKARET





Jandarma ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen havaalanı şantiyesine girmeye çalışan partililer, jandarmaya hakaret üstüne hakaret etti.

Şantiye alanına girebilmek için jandarmayla karşı karşıya gelen partililer, daha fazla gerginliğin çıkmaması için alana sokuldu.İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü,

HDP GİBİ...





Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleri de sık sık güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyordu.

Kaynak: Ajanslar