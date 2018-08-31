İYİ Partili milletvekili istifa etti!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener, 'Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli' dedi.

İstifanın sebebi konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Şeker'in telefonunu kapattığı, partililerin kendisine ulaşamadıkları belirtildi.

Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.