İYİ Partili milletvekili istifa etti!
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener, 'Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli' dedi.
İstifanın sebebi konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Şeker'in telefonunu kapattığı, partililerin kendisine ulaşamadıkları belirtildi.
Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.
Siyaset10 Ağustos 2018 08:29İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan istifa değerlendirmesi!İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partinin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor’un ağır eleştirilerle istifa etmesini değerlendirdi.