İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltında!
Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
Gündem08 Mayıs 2018 09:32Meral Akşener'in yanında dikkat çeken o isim ifşa olduİYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.
Kaynak: ajanslar