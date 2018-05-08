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08 Mayıs 2018 10:27 | Son Güncelleme: 08 Mayıs 2018 10:30

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltında!

Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

Meral Akşener'in yanında dikkat çeken o isim ifşa olduGündem08 Mayıs 2018 09:32Meral Akşener'in yanında dikkat çeken o isim ifşa olduİYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Kerim ÇoraklıkİYİ PartiFETÖ


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