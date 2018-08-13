İYİ Parti'li Arkaz MHP'ye geçti

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine yeniden seçilmeyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti. Arkaz, Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye geçti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, bir araya geldiği bazı gazetecilerin, Meclis'teki yemin töreninin ardından kendisinin elini öpen Arkaz'ın İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK dışında kalmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

BAHÇELİ DAVET ETTİ

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, Arkaz'ın GİK listesinin dışında bırakıldığını hatırlattı.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" değerlendirmesinde bulundu.

HAYATİ ARKAZ KABUL ETTİ

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'in haberine göre, Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçme kararı aldı.

Bir süredir partiden kopuk olduğunu belirten Arkaz, sürecin kurultayla alakalı olmadığını söyledi.

Böylece İYİ Parti Milletvekili sayısı 41'e düştü.

Kaynak: Ajanslar