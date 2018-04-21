İYİ Parti'den seçimlere katılma açıklaması

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çınar, "Yargıtay'ın verdiği listede İYİ Parti de var, İYİ Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi" dedi.

Yargıtay’ın YSK’ya seçimlere girebilecek olan partilerin listesinin gönderildiğini ifade eden Çıray, “Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven'in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir” dedi.

Güncel 19 Nisan 2018 13:42 24 Haziran seçim sonuçları ne olur? İşte 2018 son seçim anketleri!Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Peki son yapılan seçim anketleri ne diyor? Türkiye erken seçime nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalır mı? 24 Haziran seçim sonuçları ve seçim anketleri.

Çıray, bu durumda İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkını tescil ettiğini belirtti.