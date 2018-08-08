İYİ Parti'den istifa eden Yeniçeri'den flaş açıklama!

Özcan Yeniçeri, Habertürk TV ekranlarında canlı yayınlanan Teke Tek programında, İYİ Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri konuk oldu.

Yeniçeri istifa nedenini şu dikkat çeken ifadelerle açıkladı;

"Beni burda, bu kadar aktif, bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı, sen sünepe, mıymıntı bir yerde tutamazsın kardeşim."

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimleri sonrasında karışan İP’te sular durulmak yerine parti içindeki karışıklık giderek artıyor. Genel Başkan Meral Akşener, partide kendisine yönelik “başarısızlık” eleştirileri üzerine Afyonkarahisar Kampı’ndan istifasını duyurarak ayrılmaya kalkmış, partililerin günler süren “dön” çağrıları üzerine partisinin başına geri dönmüştü. Bu geklişmenin ardından İP’in kurucuları arasında yer alan eski MHP’liler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, düzenledikleri basın toplantısıyla istifalarını duyurmuşlardı.

Kaynak: Ajanslar