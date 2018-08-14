İYİ Parti'den bir istifa daha!

2 Mayıs 2018 tarihinde İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı koltuğunu Neşet Erman’a bırakan kurucu il başkanı Mustafa Akyürek, üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti Kırıkkale eski İl Başkanı Mustafa Akyürek partisinden istifa etti.

"AKŞENER UZAKLAŞTI"

İYİ Parti'den istifa ettiğini yazılı olarak açıklayan kurucu eski il başkanı Akyürek, “Hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak, yapılan 2’nci Olağanüstü Kurultay’da Sayın Genel Başkanımız yeni bir yönetim göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldı. İYİ Parti’yi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştı. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük.”

Akyürek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bugün itibariyle İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırken; bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve çalışmalarında özveri ve emeğini ve esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkürlerimi sunarım.”

Kaynak: Ajanslar