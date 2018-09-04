İYİ Parti'de yaprak dökümü: Bir il yönetimi daha istifa etti

İstifa haberleri ile gündemden düşmeyen İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İyi Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanının almış olduğu tavsiye kararı dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiklerini bildirdi.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı nedeniyle yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE İSTİFA

İyi Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, yazılı açıklama yaptı. İyi Parti Genel Merkezi Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı sonucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etiklerini belirten Akgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla başta ben, il yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren partimizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Ajanslar