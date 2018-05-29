İYİ Parti'de sular durulmuyor: Peş peşe jet istifalar!

İYİ Parti'de peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için muhalefet adaylarından İYİ Parti'de büyük çözülme başlıyor. Toplama bir liste siyasete hızlı bir giriş yapmaya çalışan İYİ Parti Türkiye genelindeki örgütlenmelerinde art arda gelen istifalar ile sarsılıyor.

SON İSTİFA MALATYA'DAN

İYİ Parti Malatya İl Örgütü’nün kurucu il başkanı Sezai Altaş görevinden istifa etti.

Bir süre önce İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Malatya il yönetimi başkanlığına atanan Sezai Altaş’ın, genel merkez yönetiminin belirlediği milletvekili aday sıralaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı, bu durumdan rahatsız olduğu ve istifa kararı aldığı öğrenildi.



KABARIK İSTİFA LİSTESİ



Kurulduğu ilk günden bu yana sosyal medya desteğini arkalarına alarak yürümeye çalışan İP, yolu henüz yarılayamadılar bile.

Türkiye siyasetinde söz sahibi olma misyonu ile yola çıkan İP, bu yolda 3 İl Başkanı, 14 İlçe Başkanı, 5 Milletvekili adayı, 8 Kurucu Üye ve 624 Parti Üyesini kaybetti. Ayrılmalara yönelik en büyük sebep ise yürütülen siyaset ve iç çatışmalar olarak görülüyor.

Kaynak: AjansHaber