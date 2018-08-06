İyi Parti'de 3 kurucu üye istifa etti!

Kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri olan Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu partiden istifa ettiklerini açıkladılar. İstifa edenlerden Yusuf Halaçoğlu seçim sürecinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olmamıştı.

NEVZAT BOR KİMDİR?

Nevzat Bor’un istifası çok konuşuluyor. İYİ Parti kurucu üyesi Nevzat Bor neden istifa etti. Nevzat Bor kimdir, kaç yaşındadır, Nevzat Bor’un neden istifa ettiği merak ediliyor. Nevzat Bor neden istifa etti. Nevzat Bor ne iş yapıyor? Nevzat Bor nerelidir? Nevzat Bor’un İYİ Parti’den istifası Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da da çok konuşuldu. Nevzat Bor bugün en çok aratılan isimlerden biri oldu. Nevzat Bor kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Nevzat Bor 1959 yılında Yozgat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Nevzat Bor, siyasetle uğraşmaktadır. Nevzat Bor'un biyografisi en çok merak edilenler arasına girdi.

Kaynak: Ajanslar