İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Bir istifa daha!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş da görevinden istifa etti.

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına getirilen Ömer Sezai Altaş, bugün sürpriz bir karar ile il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altaş, partiden istifasını ‘Gördüğün lüzum üzerine’ diye açıklarken, istifanın arkasında ise milletvekili aday listesinin yer aldığı iddia edildi.

Gündem 28 Mayıs 2018 16:17 İYİ Parti'de 'Ruhat Mengi' depremi: İstifa eden edene!Ruhat Mengi, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: Ajanslar