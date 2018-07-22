İYİ Parti olağanüstü kongre kararı aldı

İyi Parti olağanaüstü kongreye gitme kararı aldı. 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek kongrede Meral Akşener yeniden genel başkan adayı olacak.

fyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti çalıştayında Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması yarıda kaldı. İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta kongreye gideceği iddia edildi.

SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR YAŞANDI

Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener’ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.

1 AY İÇERİSİNDE OLAGANÜSTÜ KONGRE

Çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar