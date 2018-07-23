İYİ Parti Meral Akşener'le ilgili kararını açıkladı

İYİ Parti'de yaşanan deprem sonrası bugün milletvekilleri bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Meral Akşener'in tek aday gösterileceğini açıkladı.

İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

TOPLANTI GİRİŞİ AÇIKLADI: TEK ADAY AKŞENER

Yaşanan bu gelişmeler ardından İYİ Parti cephesinden açıklamalar peş peşe geldi. İYİ Parti Milletvekilleri bugün Genel Merkez’de toplandı. Toplantı öncesi ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, girişte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koncuk, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyerek, "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allaha şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AYTUN ÇIRAY: PARTİ AKŞENER'İN ADAY GÖSTERİLMESİNİ İSTİYOR

Toplantı çıkışı açıklama yapan İYİ parti Sözcüsü Aytun Çıray şunları söyledi;

"Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir."

ŞENOL BAL: "KONGREYE GİDİYORUZ"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, ’’Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz’’ dedi.

Kaynak: Ajanslar