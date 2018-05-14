İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları 2018

İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılı seçimleri öncesi seçmenler tarafından merak ediliyor. İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Türkiye 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerine büyük bir heyecanla kitlendi. İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde merak edilen konular arasında yer aldı. Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde ne kadar oy olacağı ve kimleri aday göstereceği merak ediliyor. 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesinde partinin genel merkezinde aday adaylarını arasından eleme yapıp adaylar seçmekle ilgili çalışmalar sürüyor. İYİ Parti'ye aday adaylığı için son tarihe kadar 2 bin 800 başvuru yapıldı. İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İYİ PARTİ 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. İnsanlar bu seçim öncesinde partilerin hangi ilden hangi adayı gösterdiğini merak etmeye başladı. Parti merkezlerinde adayları belirlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İYİ Parti 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılında yapılacak seçimler öncesinde araştırılan konular arasında yer alıyor. İYİ Parti adayları henüz parti tarafından açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sizlerle paylaşacağız.

İYİ PARTİDE ADAYLARI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için partiler genel merkezlerinde adayları belirlemek için uğraşıyorlar. İYİ Parti seçim öncesi Saadet Partisi’yle Millet ittifakını kurdu. İYİ Parti’de 27 dönem milletvekili aday isimleri insanlar tarafından merak ediliyor. İYİ Parti'de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde partisini Meclis’te temsil edecek milletvekili adaylarını tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti’ye 2 bin 800 başvuru gerçekleştirildi. İYİ Parti, AK Parti'den sonra aday adaylık başvurularında ikinci sırada yer aldı.

İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Aysel Çarıkçılar, Nazmi Karabulut, Tuba Alaylı, Cenk Muradoğlu, Emir Abbas Gürbüz, Ayberk Yüksel, Nazlı Elif Gökdemir, Mesut Sivri, Kemal Faruk Aysu, Mehmet Okan Oğuz, Mehmet Uğur Özyetgin, Ahmet Kemal Şan, Onur Hanlıoğlu, Osman Alper Tunga Hepgür, Mustafa Koray Yücel.

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Ayşe Taciser, Ülkü Levent, Furkan Kucur, Muammer Demirci, Bahtiyar Kurt, Mehmet Aslan.

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Zahide Söğüt, Ali Kıdık, Nazlı Ece İşbaşaran, Ali Deveci, Kürşat Özer, Eser Bozkaya, Aziz Murat Hatipağaoğlu.

İYİ PARTİ'YE BAŞVURU İLK BAŞVURU YAPAN İSİMLER

İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan ilk isimler arasında Mustafa İnanlı, Bülent Gökseven, Nermin Tuzcu, Nihat Babaözlü, Murat Yıldırımer, Hasan Kubilay Yayla, Aysel Çeken, Muhammed Ali Hamit, Lina Ocak, Tuğba Abacı, Hüseyin Bars, Oğuz Hocaoğlu, Tibet Ekinci, Adnan Selvi, Mehmet Kamil Ergenekon, Mehmet Tiryaki, Cengiz, Uçak, Cenk Muradoğlu, Muhsin Erdem, Hamza Gültekin, Yakup Belveren, Ahmet Kemal Şan, İlker Çalışkan, Şükrü Altınışık, Sakine Okur Kızgın yer alıyor.

Kaynak: AjansHaber