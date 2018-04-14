İTO Başkanı Şekip Avdagiç kimdir? Avdagiç hakkında detaylı bilgi!

İstanbul iş dünyası yeni Başkanını seçti. Şekib Avdagiç, 400 bin İstanbullu firmayı temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Peki Şekip Avdagiç kimdir?

Şekip Avdagiç kimdir?

İstanbullu olan Şekip Avdagiç,1959 yılında Zenica'da (Bosna-Hersek) doğdu. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Boşnakça bilmektedir.

Eğitimi

Makina Mühendisi (İTÜ), İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik İhtisas Programını derece ile tamamladı (İstanbul Üniversitesi).

Diğer bilgiler

MÜSİAD Kurucu üyesi, Genel Başkan Yardımcısı (9 yıl). 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanı. İTO Meclis Başkanı (2013-Devam). İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi. TAYSAD (Taşıt Araçları Yansanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi. Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. UTESAV (Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) kurucular kurulu üyesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi.

İTO Başkanı Şevki Avdagiç'in projeleri

Girişimci Dostu Mevzuat Geliştirme Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye kendisini lider ülke vizyonuyla yeniden tanımlıyor. Türkiye'nin ticari mevzuatının, girişimci dostu bir anlayışla yeniden tanımlanması en önemli ihtiyaçlardan. İTO, hayatın pratikleri ve tecrübesiyle girişimci dostu yeni bir ticari mevzuatın geliştirildiği bir merkez olacak.



Rekabetçi İşletmeler İçin Koordinasyon Merkezi

Lider ülke Türkiye vizyonu, rekabet ettiğimiz ligi de doğal olarak değiştiriyor. İstanbul girişimcilerinin yeni rekabet ligimize uygun olarak desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. İTO, rekabetçi işletmeler için model geliştiren, teşvikler oluşturan, koordinasyon sağlayan bir merkez olarak işlev görecek.



Ticari Dönüşüm Laboratuarı

E-ticaretin, eşyaların internetinin, yapay zekânın yeni dünyanın amiral gemileri olduğunu hepimiz biliyoruz. İTO gibi üyelerinin de bu yeni dünyada var olması, öncülük vizyonuyla hareket etmekle mümkün. İTO, sadece İstanbul için değil, Türkiye ve dünya için bir dönüşüm laboratuarı gibi hareket edecek.



Ticaretin Ar-Ge Merkezi

Girişim ve ticaret için finansmana erişim, yeni rekabet alanları, insan kaynakları, cari ulusal ve Uluslararası mevzuat büyük önem taşıyor. İTO üyelerinin finansmana erişimi, bilginin ticarileştirilmesi, markalaşma ve nitelikli insan kaynaklarına erişimi konularında İTO bir AR-GE merkezi olacak.



Dijital Altyapısı güçlü İTO

“İTO'nun köklü bir mazisi var. İşleri var, gelenekleri var, değerleri var. Öncelikle bunları geliştirerek yaşatacağız. Üyelerimizin yorulmadan, hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için yeni çağın ihtiyaç ve imkânları çerçevesinde dijital altyapımızı güçlendireceğiz”

Kaynak: Ajanshaber