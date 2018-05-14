İtikaf nedir, itikaf nasıl yapılır? İtikafa ne zaman girilir?

İtikaf nedir, itikafa ne zaman girilir ve itikaf nasıl yapılır sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İtikaf ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber insanlar itikaf ile ilgili merak ettiği soruları internette aramaya başladı. Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu ve 1000 aydan daha hayırlı olan Ramazan'da itikaf nedir sorusu sıkça soruluyor. 2018 yılında itikafın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İtikaf nasıl yapılır sorularının yanıtı merak ediliyor. Peygamber Efendimizin (S.A.V) sürekli yaptığı ibadetlerden birisi olan itikaf son derece önemlidir. İtikafa ne zaman girilir sorusunun yanıtı da merakla aranıyor. İtikafa Ramazan Ayı'nın son on gününde gidilir. Orucun yanında itikafta son derece önemli bir ibadettir. İtikaf ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

İTİKAT NEDİR?

Müslümanların Ramazan ayında merak ettikleri konuların başında İtikaf nedir geliyor. İtikaf TDK'daki anlamıyla; bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme veya Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmedir.

İTİKAFA NE ZAMAN GİDİLİR?

İtikaf'a Ramazan Ayı'nın son on günü girilir. Bu on gün boyunca itikaf'ta kalan kişi, bu şekilde bin aydan hayırlı kadir gecesini de daha iyi ihya etme şansı bulabilir.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikaf'ın şartları, kişinin tüm ihtiyaçlarını itikaf'a girdiği yerde karşılaması, Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını mescid veya Cami'de gerçekleştirmesidir.

Eğer itikafa giren kişinin bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidilebiliyor. Cenaze namazı için de dışarı çıkılamayan itikafta, kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması gibi mecburi hallerin dışında Müslümanın camiden çıkması da itikafı bozuyor.

İTİKAFIN ÖNEMİ

İtikaf bir sünnet-i müekkede'dir. Sünnet-i müekkede ise Peygamber Efendimizin (s.a.v) devamlı yaptıkları, pek az terkettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünneti, akşamın sünneti ve yatsının son sünneti de Sünnet-i Müekkede'dir. İtikaf sadece bir hücreye kapanmak veya mescid'e kapanmak değildir. Kişi bu müddeti ibadetle geçirmelidir. İtikad'a girdiği yerde 5 vakit namazın kılınıyor olması gereklidir.Erkekler ve Kadınlar itikaf'a nerde girmelidir?Erkekler İtikaf'a mescitlerde veya Diyanet Belirlediği Cami'lerde girebilirken, Kadınlar evlerinde itikaf'a girebilir.

DİYANET'E GÖRE İTİKAF

İtikâf, bir camide ibadet niyyetiyle durmak demektir. Ramazanın son on gününde itikâf, kifâye olarak sünnet-i müekkede'dir. Cemaatten biri itikâfa girince bu görev diğerlerinden düşmüş olur.İtikâfın şartları, niyet etmek, oruçlu olmak, itikâfı beş vakit cemaatle kılınan camide yapmak ve kadının ayhalî ve lohusa halinde olmamasıdır. Kadın, camide değil, evinde namaz kıldığı odada itikâf yapar.

İtikâfın adabı:

1. Câmilerin en faziletlisinde ve Ramazanın son on gününde itikâfa girmek.

2. İtikâf esnasında sadece hayırlı şeyler konuşmak.

3. Kur'an okumak, hadis-i şerif, peygamberlerin hayatına ait kitaplar okumak.

4. Temiz elbise giymek, güzel koku sürünmek. İtikâfa giren kimse camide yer, içer, uyur ve lâzım olan şeyleri camide alır.



Bunlar için dışarı çıkarsa itikâfı bozulur.Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli ise gusûl yapmak gibi tabiî ihtiyaçları için camiden dışarı çıkar. Cuma namazı aynı yerde değil de başka yerde kılınıyorsa cuma için bulunduğu yerden çıkıp oraya gidebilir. Cenaze namazı için dışarı çıkamaz.Kendisine ve malına bir zarar geleceği korkusu ile ve zorla camiden çıkarılması durumunda başka bir camiye geçmek üzere camiden çıkabilir.Bu zorunlu haller dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur. İtikâfda olan kimsenin eşi ile cinsel ilişkide bulunması itikâfı bozduğu gibi dokunmak ve öpmekle bir boşalma olursa yine bozulur. İhtilâm olmak (uyku halinde cünüplük meydana gelmesi) itikâfı bozmaz.İtikâfa giren kimse hayırlı ve iyi işler söylemeli, kötü sözlerden sakınmalıdır.

HADİSLER

İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu"İtikâfa giren kişi, günahları hapsedip, sevapların tümünü elde eden kişi gibi, kendi­sine sevaplar kazandıran kişidir."[İbn Mâce, leyyin bir senedle.] Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölünceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikâfa girerdi. Ondan sonra hanımları da iti­kâfa girdiler." [Altı hadis imamı.]

Kaynak: AjansHaber