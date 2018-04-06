İtalyan donanmasına ait helikopter denize düştü

Kazada helikopterde bulunan 5 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

İtalyan donanmasına ait bir helikopterin Akdeniz'e düşmesi sonucu mürettebattan biri yaşamını yitirdi.

İtalyan donanmasından yapılan açıklamada, SH 212 tipi helikopterin "Borsini" gemisi yakınlarında tatbikat yaparken denize düştüğü bildirildi. Açıklamada, kazanın nedenlerinin araştırıldığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının donanma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, helikopterde bulunan 5 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Diğer 4 kişinin durumunun iyi olduğu ancak yaşadıkları şoku henüz atlatamadıkları belirtildi.

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti de hayatını kaybeden Andrea Fazio'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Ajanslar