İtalyan Basınına Konuşan Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e Övgü

İtalyan basınına konuşan Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder hakkında, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Yakın zamanda daha da büyük kulüplere transfer olacağını umuyorum" dedi.



İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter'de de forma giyen Belözoğlu, Roma'da yıldızı parlayan Cengiz Ünder ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

DÜNYA DEVLERİNE TRANSFER OLABİLİR

Cengiz Ünder'in yakın zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere transfer olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma'da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı sağlaması lazım. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi dünya kulüplerine transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması lazım" şeklinde konuştu.

Spor 26 Mart 2018 13:15 Cengiz'den sonra Romanın gözü Galatasaray'daCengiz Ünder'den sonra Türk futbolunu yakından takip eden Roma şimdi'de gözünü Galatasaray'a dikti...

Kaynak: Ajanslar