İtalya'da zorunlu askerlik gündemde

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin de lideri olan Salvini, miting için gittiği ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Lesina kentinde RAI devlet televizyonuna zorunlu askerlik, göç ve bireysel silahlanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZORUNLU ASKERLİK GERİ GELMELİ"



İtalyan ANSA ajansının haberine göre, askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Salvini, "Görevlerin (askeri) geri gelmesini isterim. Şu an birkaç aylık askerlik hizmetini geri getirip getirmeme ile eğer olacaksa da giderleri, yolları, nasıl ve ne zaman olabileceği üzerinde çalışıyoruz. Kamu hizmeti, genç erkek ve kadınlarımıza, ailelerinin veremeyeceği eğitimin bir kısmını kazandırabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar