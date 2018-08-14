İtalya'da otoyol köprüsü çöktü: Onlarca kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Genoa kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan medyası olayın, köprüdeki yapısal zayıflık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan polisinin olay yerinde olduğu bildirilirken, onlarca kişinin öldüğü de ifade ediliyor. Araçların 40 metreden düştüğü de açıklandı. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ VE RÜZGAR VARDI



Yetkililer; bu sabah saatlerinde İtalya'da aşırı yağış ve rüzgarın hakim olduğunu belirtti. 1960 yılında inşa edilen köprünün 2016 yılında restorasyonu yapılmıştı. Bu köprü Cenova'da çok sık olarak kullanılan bir köprü ve Avrupa'nın ilk çelik halatlı köprüsü. İtalyan medyası, köprüde oluşan yapısal zayıflık nedeniyle yıkılmış olabileceğini ifade etti.

"BÜYÜK TRAJEDİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ



İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli yaşanan olaydan sonra bir açıklama yaparak, olayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA, otoyol köprüsündeki 100 metrelik parçanın 40 metre yükseklikten düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar