İtalya'da köprü faciasından sağ kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı

İtalya'nın Cenova şehrinde geçtiğimiz günlerde yıkılarak 35'ten fazla kişinin ölümüne neden olan faciadan sağ kurtulan sürücü yaşadıklarını anlattı.

İtalya'da çöken köprü ile ilgili bilanço ve yaşananlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında son anda kurtulan kişiler ise İtalyan medyasına yaşadıklarını anlatıyor.





İSTİFA ÇAĞRISI



35'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Facebook'tan açıklama yapan İtalyaUlaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Morandi Köprüsü'nü işleten Atlantia grubuna bağlı olan Autostrade per l'Italia şirketine ait yetkililere seslenerek istifa çağrısında bulunmuştu.

YEŞİL KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ BULUNDU



Tüm yaşananların dışında köprünün çökmesinden son anda kurtulan bir sürücü de yaşadıklarını anlattı. İtalyan medya ise faciadan kıl payı kurtulan yeşil kamyonun şoförünün peşine düştü.





KENDİNİ KAMYONDAN DIŞARI ATTI



Adı ‘Luigi’ olarak açıklanan 37 yaşındaki kamyonetin sürücüsü, son anda frene basarak yıkılan Morandi Köprüsü’yle birlikte aşağı düşmekten kurtuldu.

Luigi kendisini sollayan bir aracın ve önündeki aracın köprüyle birlikte aşağıya uçtuğunu anlattı. Köprünün gözlerinin önünde yıkıldığını anlatan Luigi, yaşadığı şokla önce kendini kamyondan dışarı atmış. Daha sonra kamyona geri binen şaşkın adam, ters istikamete doğru tam gaz sürmeye başlamış.





Kaynak: Ajanslar