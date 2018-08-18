İtalya'da köprü faciasında ölenlerin cenazeleri uğurlandı

İtalya'nın Cenova kentinde araçlar üzerindeyken yıkılarak 35 kişi hayatını kaybemişti. Hayatını kaybedenler için bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Cenovalılar büyük ilgi gösterdi.

İtalya'nın Cenova şehrinde seyir halinde araçlar üzerindeyken yıkılan Morandi Köprüsü, 35 kişinin yaşamını yitirmesine 15 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ



Yaşanan facia sonrası hayatını kaybeden kişilerden 3'ünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu belirtilen faciada, 3 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı. Ayrıca kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.

KÖPRÜ YIKILACAK



İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu. Ayrıca Cenova'da 12 ay OHAL ilan edildi.

Yaşamını kaybedenlerin cenaze töreni ise bugün gerçekleşti. Cenova'da yaşayan binlerce kişi, facia sonrası ölenleri anmak üzere toplandı.

Kaynak: Ajanslar