İtalya kıyılarında gemide bekleyen mülteciler greve başladı!

Geçen hafta Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalya'nın Catania limanına getirilen göçmenler, hafta başından beri gemiden inmelerine izin verilmemesini protesto amacıyla açlık grevine başladı.

İtalya'da Akdeniz açıklarından kurtarılan ve içerisinde 190 sığınmacının bulunduğu gemi, İtalya'nın Catania limanında günelrdir bekliyor. İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisine alınan 190 göçmen İtalyan hükümetinden yardım bekliyor. Ancak hükümet bu duruma çok da kulak asıyor gibi görünmüyor.

İZİN VERİLMİYOR



190 kişiden acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan 13'ü Lampedusa limanına nakledildi ancak 177 kişi halen gemide konaklıyor. İtalyan hükümeti, diğer AB ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemideki 177 kişinin İtalya'ya girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR



Gelen tepkiler üzerine, yalnızca gemideki 27 refakatçisiz çocuğun geçen Çarşamba akşamı karaya çıkmasına izin çıkartılırken halen Catania limanındaki gemide bulunan 150 kişiden bazıları ise bu durumu protesto etmek için açlık grevine başladı.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR"



Muhalefetteki Demokratik Parti'den Senatör Davide Faraone, yaptığı görüşmelerin sonucunda "Diciotti gemisindeki göçmenlerin açlık grevine başladığını haber aldım"dedi. İtalyan basını, açlık grevinin bu sabah başladığını yazdı.

Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Facebook üzerinden bir açıklama yaptı ve "Diciotti'deki göçmenler açlık grevi mi yapıyor? İstediklerini yapsınlar, ben fikrimi değiştirmiyorum. İtalya'da 5 milyon kişi mutlak FAKİRLİK içinde yaşıyor, her gün açlık grevi yapıyorlar… Benim için önce İtalyanlar geliyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar