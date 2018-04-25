İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği tespit edildi!

İsviçre'de faaliyet gösteren bir şirketin, Suriye'ye kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı. Bu maddenin ise sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonu'nun (RTS) haberine göre, Mayıs 2014'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmesinden 6 ay sonra, İsviçreli bir şirket bu ülkeye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç etti.

Haberde, sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihracının hiçbir yasal engele takılmadan gerçekleştiği vurgulandı.

İSVİÇRE EKONOMİ SEKRETERLİĞİ DOĞRULADI



İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliğinden (SECO) RTS'ye yapılan açıklamada, Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiği doğrulandı.

SECO açıklamasında, Suriyeli alıcının "özel bir ilaç firması" olduğu ve firmanın "o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret görülmediği" belirtildi.

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara uyduğu belirtilen açıklamada, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde yasal bir engel olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, aynı kimyasal maddenin bugün Suriye'ye ihraç edilmesinin ise rejimin yaptığı kimyasal saldırılardan dolayı mümkün olamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, İsviçre Senatosu Güvenlik Politikası Komisyonu'nun da yasaklı kimyasal madde ihracının tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrıda bulunduğu öğrenildi.

BELÇİKA ŞİRKETLERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Geçen hafta Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği öne sürüldü.

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürülmüştü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolun da bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometan ihraç edildiği kaydedilmişti.

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Ajanslar