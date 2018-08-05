İsviçre'de uçak düştü: Çok sayıda ölü var

İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı. Kaza sonucu uçakta 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsviçre'deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

Kaynak: Ajanslar