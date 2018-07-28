İsveç'ten Türkiye'ye teşekkür!

İsveç Başkonsolosluğu, ülkelerindeki yangın söndürme çalışmalarına katkısı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu, ülkelerinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İLK DESTEK!

Başkonsolosluğun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki ilk desteğini, İsveç'te halen devam etmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına uçak göndererek verdiği belirtildi.

Dünya 21 Temmuz 2018 22:40 66 yılın en sıcak yazına İsveç'te yağmur duası!Başkent Stockholm'de Tensta Mahallesi'nde toplanan Müslümanlar, kuraklığın son bulması ve 40 noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için istiska (yağmur) namazı eda etti.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Paylaşımda, "Türkiye'ye bu değerli dayanışma için teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç'te aşırı sıcaklar, orman yangınlarına neden olmuştu. Ülkede geçen hafta 83 noktada başlayan orman yangını, halen 20 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıklamıştı. Yangının yol açtığı zararın, 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Ajanslar