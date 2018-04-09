İsveç'ten Duma'daki kimyasal saldırıya kınama

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Bu, korkunç bir saldırı. Kimyasal silahların yeniden kullanıldığını görüyoruz.'' dedi.

Löfven ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Stockholm'e gelen İngiltere Başbakanı Therese May, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Löfven, saldırıyı kınadı.

Löfven, "Bu, korkunç bir saldırı. Kimyasal silahların yeniden kullanıldığını görüyoruz. Sorumlular bulunmalı ve cezalandırılmalı. Bu nedenle İngiltere ve ABD, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıdı. Konseyde kimin sorumlu olduğu ve bir daha böyle bir saldırının yapılmaması için çalışmalar başlamıştır.'' diye konuştu.





