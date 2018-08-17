Almanya'da otobüs yan yattı: 6 kişi yaralandı

Almanya'da bir otobüs yan yattı. 61 yolcunun bulunduğu otobüste 6 kişi ağır yaralandı.

Almanya'da şehirler arası sefer yapan otobüs yan yattı, kazada 6'sı ağır 16 kişi yaralandı.

İsveç'ten Berlin'e sefer yapan otobüs, Rostock kenti Linstov yakınlarında A19 otoyolunda meydana gelen kazada yan yatan otobüste 61 yolcunun bulunduğu ve 30 yolcunun kaza mahallinde itfaiye ve polis tarafından otobüsten çıkarılarak olay yerinde tedavileri yapılarken yaralanan 16 yolcu ise yakın hastanelerde tedavi altına alında.



Yaralı yolculardan 6'sının durumunun ağır olduğu duyuruldu. Kazadan sonra A19 otoyolunun Berlin istikameti trafiğe kapatıldı. Kazanın oluşu konusunda bilgi verilmezken, polis soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: Ajanslar