"İstismar düzenlemesi kısa sürede meclise gelecek"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada istismar düzenlemesinin kısa sürede meclise geleceğini söyledi.
Cinsel istismarı önleme düzenlemesinde son rötuşlar yapıldı. Kimyasal kastrasyon, cezaların artırılması, çocuk ve aile eğitimleri gündemde.
Hükümet, çocuk istismarına ilişkin yasa tasarısını tamamlamak üzere.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismar düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyleyerek" Kısa süre içerisinde TBMM'ye gelecek." dedi.
Kaynak: AjansHaber