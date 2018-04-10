İstiklal Marşı okunurken yan döndü!

Galatasaray Gençlerbirliği maçında ilginç anlar kameralara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve Gençlerbirliği'nin son dakikada Alper Uludağ'ın attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup edip şampiyonluk yolunda büyük yara açtığı maçtan önce; İstiklal Marşı okunurken ilginç bir an yaşandı...

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Jailton, marş sırasında diğer futbolcular gibi tribünlere dönmedi. Kale arkasına doğru dönen ve marş boyunca böyle kalan Jailton'u görenler şaşırdı.

Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Jailton'un her İstiklal Marşı sırasında bayrağa döndüğü ve o yüzden Galatasaray maçı öncesi de böyle bir görüntü verdiği belirlendi.

Kaynak: Ajanslar