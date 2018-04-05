İstifa ettiği iddia edilen Şimşek'ten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifasına ilişkin iddialara dair Twitter'dan açıklama yaptı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifasına ilişkin iddialara yönelik twitter'dan açıklama yaptı.

Şimşek "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.." ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanshaber