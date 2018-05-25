İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın o çok merak edilen evi!

Geçtiğimiz hafta tüm dünyanın izleği büyük bir düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle'ın o çok merak edilen evi ortaya çıktı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan Nottigham Cottage adlı bu binada evlilik hayatlarının ilk bölümünü geçirecekler.

Prens Harry'nin 2013 yılından bu yana oturduğu bu ev, aslında bir kraliyet ailesi mensubu için oldukça küçük sayılır.

Evin iki yatak odası, iki oturma odası, iki banyosu ve küçük bir bahçesi bulunuyor.

Bu küçük ev, evliliklerinin ilk döneminde Prens William ve Kate Middleton'ın da yuvası olmuştu.Ancak Prens Harry ve Meghan Markle, bu evde kısa bir süre için yaşayacak.

Ondan sonra da yine Kensington Sarayı'nın arazisinde yer alan ve Apartment 1 adıyla anılan başka bir mülke taşınacak.

Bu yapı ise diğerinin tam tersine oldukça büyük. Apartment 1'in sadece yatak odası sayısı 21. Burada daha önce Gloucester Dükü ve Düşesi yaşıyordu. Ancak onlar da iddialara göre evin yeni evli çift Prens Harry ve Meghan Markle'a göre hazırlanması için nişanın açıklanmasından sonra buradan taşındı.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte yaşayacağı bu ev konusunda da ağabeyi Prens William'ın adımlarını takip ettiği görülüyor. Prens William, Kate Middleton ile evlendikten sonra bir süre Notthingham Cottage'da sonra da Apartment 1'de yaşamıştı.

Apartment 1'in bir süredir renovasyondan geçirildiği hatta Prens Harry'nin de sürekli olarak "Bu onarım ne zaman tamamlanacak" diye sorduğu da gelen haberler arasında. Kraliyet uzmanları Prens Harry ve Meghan Markle'ın Londra'da herhangi bir ev ya da apartman dairebi kiralayıp yaşamalarının oldukça pahalıya geleceğini belirtiyor. Çiftin güvenliği için yapılacak harcamalar düşünüldüğünde Prens Harry ve Markle'ın saray arazisi içindeki mülklerde yaşaması çok daha ekonomik görünüyor.

Kaynak: ajanslar