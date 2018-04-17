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İşte OHAL ilan edilen ülkeler ve nedenleri!

İşte OHAL ilan edilen ülkeler ve nedenleri!

12 Haziran 2016 günü Orlando'da bir gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti, Orange County'de olağanüstü hal ilan etti. Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti, 53 kişide yaralandı.
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Dünya 17 Nisan 2018 - 18:29

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