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29 Mayıs 2018 08:53 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018 08:57

Muharrem İnce'yle selfie yapan vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektiren sonra korumalar tarafından sahneden aşağı fırlatılan vatandaşın selfiesi ortaya çıktı.

Muharrem İnce'yle selfie yapan vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Önceki gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında skandal anlar yaşandı.

Sahneye çıkarak Muharrem İnce ile fotoğraf çeken CHP üyesi İsmail Kalkan (39)fotoğrafın ardından İnce'nin koruması tarafından sahden aşağı atıldı.

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı

İNCE ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ
Skandal görüntüler tıklanma rekoru kırarken halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine İnce, Kalkan'ı telefonla arayarak, korumasının yaptığı çirkin hareketten ötürü özür diledi.

O AN
Bugün ise o olay gerçekleşmeden saniyeler önce sahneden fırlatılan İsmail Kalkan'ın Muharrem İnce'yle selfie'si ortaya çıktı.

Yaşanan anlar, sosyal medyada paylaşılan capslere de konu oldu.

Muharrem İnce'yle selfie yapan adamın fotoğrafı


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Muharrem İnce


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