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14 Nisan 2018 10:10 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 10:23

İşte harekatın hedef noktaları!!

Amerika ve müttefikleri Katil Esed'in kimyasal tesislerini vurdu. İşte harekatı kapsayan noktalar.

İşte harekatın hedef noktaları!!

ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu, Suriye'deki kimyasal hedeflere yönelik küçük denilebilecek bir harekat gerçekleştirdi.

Harekat sırasında vurulan tesisler boştu. Esad bu yüzden zaiyat vermedi.

ABD ve Fransa, Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden saldırıyı gerçekleştirirken, İngiltere Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssünden 4 bombardıman uçağıyla katıldı.

Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

Bu haritada Suriye'deki olası hedefler bulunuyor. Fakat 3'lü koalisyon bunların tamamını vurmadı.

Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

Bu haritada ise harekatta vurulan en büyük hedefleri görüyorsunuz.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Suriye


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