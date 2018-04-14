İşte harekatın hedef noktaları!!

Amerika ve müttefikleri Katil Esed'in kimyasal tesislerini vurdu. İşte harekatı kapsayan noktalar.

ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu, Suriye'deki kimyasal hedeflere yönelik küçük denilebilecek bir harekat gerçekleştirdi.

Harekat sırasında vurulan tesisler boştu. Esad bu yüzden zaiyat vermedi.

ABD ve Fransa, Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden saldırıyı gerçekleştirirken, İngiltere Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssünden 4 bombardıman uçağıyla katıldı.

Bu haritada Suriye'deki olası hedefler bulunuyor. Fakat 3'lü koalisyon bunların tamamını vurmadı.

Bu haritada ise harekatta vurulan en büyük hedefleri görüyorsunuz.

Gündem 14 Nisan 2018 09:05 İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...

Kaynak: Ajanslar