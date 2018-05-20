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20 Mayıs 2018 13:26 | Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018 13:33

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe, en son 2008 yılında Devler Ligi'nde grup aşamasına yükselmişti. O tarihten beri gerek ön elemeyi geçemeyerek gerekse katılma hakkı kazanamadığı için Avrupa'nın bu dev organizasyonunda boy gösteremedi.

FENERBAHÇE, 2 ÖN ELEME OYNAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liglerinde ilk 4 sırada yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi 'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Böylece ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, görece olarak daha kolay takımlarla eşleşecek.

Sarı-lacivertli ekip için bir diğer iyi haber ise Atletico Madrid'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'ni Atletico'nun kazanması sonrası Fenerbahçe, 3 yerine 2 ön eleme turu oynayacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:

Basel (İsviçre)
Ajax Hollanda)
Paok (Yunanistan) 
Sturm Graz (Avusturya) 
Spartak Moskova (Rusya) 
Benfica (Portekiz) 
Dinamo Kiev (Ukrayna) 
Belçika ligi ikincisi
Çekya ligi ikincisi


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Fenerbahçe


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