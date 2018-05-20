İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Fenerbahçe, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.
Fenerbahçe, en son 2008 yılında Devler Ligi'nde grup aşamasına yükselmişti. O tarihten beri gerek ön elemeyi geçemeyerek gerekse katılma hakkı kazanamadığı için Avrupa'nın bu dev organizasyonunda boy gösteremedi.
FENERBAHÇE, 2 ÖN ELEME OYNAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değişen kurallar sonrası, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liglerinde ilk 4 sırada yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi 'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Böylece ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, görece olarak daha kolay takımlarla eşleşecek.
Sarı-lacivertli ekip için bir diğer iyi haber ise Atletico Madrid'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'ni Atletico'nun kazanması sonrası Fenerbahçe, 3 yerine 2 ön eleme turu oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Playoff turunda karşılaşması muhtemel rakipleri:
Basel (İsviçre)
Ajax Hollanda)
Paok (Yunanistan)
Sturm Graz (Avusturya)
Spartak Moskova (Rusya)
Benfica (Portekiz)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Belçika ligi ikincisi
Çekya ligi ikincisi
Kaynak: ajanslar