İşte en çok maaş alan yerli futbolcular!

Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

Beşiktaş

Beşiktaş, yerli oyunculara bakıldığında diğer ekiplere oranla daha az para ödeyen takım olurken resmi olmayan rakamlara göre Tolgay Arslan'a 2 milyon euro ve Oğuzhan Özyakup'a da bonuslar hariç 2 milyon Euro ödüyor.

Fenerbahçe

Oyunculara ödediği resmi rakamları açıklamayan kulüplerden bir diğeri olan Fenerbahçe'nin en çok maaş ödediği yerli oyuncunun Mehmet Topal olduğu tahmin ediliyor. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2,25 milyon euro kazanıyor.

Galatasaray

Galatasaray'da ise en çok maaş alan yerli futbolcu Selçuk İnan, 2,95 milyon Euro yıllık ücret kazanan Selçuk İnan'ı takım içinde Eren Derdiyok ve Serdar Aziz takip ediyor. Eren Galatasaray'dan yılda 2.1 milyon euro, Serdar da yılda 2 milyon euro kazanıyor.

Trabzonspor

Trabzonspor, alacaklarının ödenmesini isteyen Burak Yılmaz'a yıllık 3,550 milyon euro öderken Onur Recep Kıvrak'a da yıllık 2,250 milyon euro veriyor.

Kaynak: Ajanslar