İşte Bilic'in yeni takımı!

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu.

En son West Ham United ile Premier League'de hocalık kariyerini sürdüren ve İngiliz ekibiyle uzun süre önce yollarını ayıran Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör, rotayı Bundesliga'ya çevirdi.

BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞTI

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'un hocası Niko Kovac ile anlaştı... Bu durumda da kırmızı siyahlılar temasa geçtiği Bilic ile prensip anlaşmasına vardı.

Bilic'in Almanya'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: ajanslar