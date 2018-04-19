İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti- geniş maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bugün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynandı. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı özeti, maç golleri ve geniş özeti...

KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

BEŞİKTAŞ 16. FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü.

Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray'a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.

11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabri, Caner, Vida, Pepe, Adriano, Medel (Atiba), Tolgay, Babel, Lens, Talisca, Negredo

KİM NASIL TURU GEÇER TAHMİNLERİ

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Kaynak: AjansHaber