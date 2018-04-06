İşte 2018 zamlı sigara fiyatları

2018 sigara fiyatları için yeni yılda zam yapılmadı. Peki hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman zam gelecek?

Sigaraya ne zaman zam gelecek? 2018 yılı itibariyle güncellenen sigara fiyatlarında vatandaşlar bir kez daha sigaraya zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Son dakika Sigara yeni fiyatları ve Sigaraya zam gelecek mi sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara Fiyatları 2018 Güncel Listesi;

Marlboro Sigara Fiyatları

Kısa Marlboro : 13,00 TL

Uzun Marlboro : 12,00 TL

Marlboro Gray : 12,00 TL

Marlboro Aqua : 12,00 TL

Marlboro One : 12,00 TL

Marlboro Blue : 13,00 TL

Marlboro Touch Blue : 13,00 TL

Parliament Sigara Fiyatları

Kısa Parliament : 13,50 TL

Uzun Parliament : 13,50 TL

Parliament Slim : 13,50 TL

Parliament Aqua : 13,50 TL

Kent Sigara Fiyatları

Kent Switch : 10,00 TL

Kent Blue : 12,00 TL

Kent Gray : 12,00 TL

Kent White : 12,00 TL

Kent Slim : 12,00 TL

Kent D Range Blue : 10,00 TL

Kent D Range Gray : 10,00 TL

Kent N Range Black : 12,00 TL

Kent N Range Grey : 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatları

Camel Uzun : 10,00 TL

Camel Kısa : 10,00 TL

Camel Soft : 10,00 TL

Camel White : 10,00 TL

Camel Brown : 10,00 TL

Camel Black : 10,00 TL

Camel Deep Blue Uzun : 10,00 TL

Camel Deep Blue Kısa : 10,00 TL

Camel Dark Blue : 10,00 TL

Camel Blue : 10,00 TL

Camel Line : 10,00 TL

Camel Rework : 10,00 TL

Camel Slender Blue : 9,50 TL

Camel Slender Gray : 9,50 TL

Muratti Sigara Fiyatları

Muratti Rosso : 11,00 TL

Muratti Azure : 11,00 TL

Muratti Tone : 11,00 TL

Muratti Mode : 11,00 TL

Muratti Mone : 11,00 TL

Muratti S-Mode : 11,00 TL

Muratti S-One : 11,00 TL

Lark Sigara Fiyatları

Uzun Lark : 10,00 TL

Kısa Lark : 10,00 TL

Lark Mode Blue : 9,50 TL

Lark Reserve : 9,50 TL

Chesterfield Sigara Fiyatları

Uzun Chesterfield : 9,50 TL

Kısa Chesterfield : 9,50 TL

Chesterfield Slim : 9,50 TL

Chesterfield Click : 9,50 TL

Chesterfield Blue : 9,00 TL

Chesterfield Gray : 9,00 TL

Chesterfield Mode Navy : 9,00 TL

Winston Sigara Fiyatları

Winston Touch : 10,50 TL

Winston Light : 11,00 TL

Winston Mavi : 11,00 TL

Winston Kırmızı : 11,00 TL

Winston Dark Blue : 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatları

Monte Carlo Sigara : 9,00 TL

Monte Carlo Slender : 8,50 TL

LD Sigara : 9,00 TL

LD Slender Sigara : 8,50 TL

Rothmans Sigara Fiyatları

Rothmans Uzun Mavi : 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi : 9,00 TL

Rothmans Gri : 9,00 TL

Rothmans Slender : 9,00 TL

Rothmans Slim : 9,00 TL

Viceroy Sigara Fiyatları

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) : 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) : 9,50 TL

Viceroy Switch : 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) : 9,50 TL

Viceroy D-Range : 9,00 TL

Pall Mall Sigara Fiyatı

Pall Mall (Kırmızı, Mavi, Turuncu, Siyah, Amber) : 9,50 TL

Lucky Strike Sigara Fiyatı

Lucky Strike : 9,50 TL

Tekel 2000 Sigara Fiyatları

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Tekel 2000 DK : 9,00 TL

Tekel 2001 Sigara Fiyatları

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft : 9,00 TL

Samsun 216 Sigara Fiyatı

Uzun Samsun 216 (Box) : 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Soft) : 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) : 9,00 TL

Maltepe Sigara Fiyatı

Uzun Maltepe (Soft) : 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft) : 9,00 TL

Kısa Maltepe (Box) : 9,00 TL

Impreial Tobacco Sigara Fiyatları

Davidoff : 13,00 TL

West KS/SL : 9,00 TL

West Grey Slims : 9,00 TL

West Red Line / Navy Line : 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims : 9,00 TL

Bianca Rose Slims : 10,00 TL

Bianca Lite Slims : 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL : 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL : 9,00 TL

Bockwoods : 17,00 TL

Monte Cristo : 17,00 TL

HD Grubu Sigara Fiyatları

Kısa HD : 7,50 TL

Uzun HD : 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) : 8,00 TL

President Kısa : 7,50 TL

President Uzun : 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz) : 7,50 TL

Vigor : 8,00 TL

Vigor Ultimate : 8,00 TL

Vigor Ocean : 8,00 TL

Anadolu Sigara Fiyatı

Anadolu : 8,50 TL

Vogue Sigara Fiyatı

Vogue (Mavi) : 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) : 14,00 TL

Salem Sigara Fiyatı

Salem : 12,50 TL

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

2018 Yılı için en güncel sigara fiyatları bu şekildedir. 2018 yılı Temmuz ayına kadar sigara fiyatlarına yeni bir zam gelmesi şuan için beklenmemektedir fakat her an bir zam gelmesi de söz konusu olabilir.