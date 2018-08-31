İstanbul’un en uygun fiyatlı konutları Esenyurt’ta!

Esenyurt satılık daire fiyatları 148 bin 121 TL’den başlıyor!

Uygun konut fiyatları ile son yıllarda dikkat çeken Esenyurt, İstanbul’un konut metrekare fiyatı en düşük ilçesi olarak adından söz ettiriyor. Aynı zamanda 846 bin 492 nüfusu ile İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, gayrimenkul sektöründe adından söz ettiriyorAvrupa Yakası’nın konut pazarında öne çıkan ilçesi Esenyurt’un tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında; şehrin birçok ilçesine göre bölgedeki konut fiyatlarının uygun, yeni projelerin artması ve ulaşım imkânlarının fazla olması geliyor. Konut sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği İstanbul ilçelerinin arasında gelen Esenyurt hızla gelişmeye devam ediyor.

Emlak piyasası için önemli ilçelerden olan Esenyurt’ta ağırlıklı olarak yeni konutlar bulunuyor. Peki, ev sahibi olmak isteyenlerinin tercih ettiği ilçe Esenyurt ilçesinde satılık daire fiyatları ne kadar? Esenyurt satılık daire fiyatları son bir ayda ne kadar arttı? İşte Esenyurt konut piyasası hakkında merak edilenler…

Esenyurt satılık daire fiyatları son bir ayda ne kadar arttı?

Zingat.com Bölge Raporu 2018 Temmuz verilerine göre, İstanbul’un metrekare fiyatı en düşük ilçesi Esenyurt’ta son bir ayda satılık konut fiyatları yüzde 0.33 arttı. Esenyurt ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.975 TL oldu. İlçede konut yatırım geri dönüş süresi, bir başka deyişle amortisman süresi 16 yıl olarak hesaplanıyor. Esenyurt satılık ev fiyatı ortalama 100 metrekare için minimum 148 bin 121 TL, maksimum 246 bin 900 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 197 bin 494 TL olarak ölçümleniyor.

Esenyurt kiralık daire fiyatları ne kadar?

Zingat.com Bölge Raporu 2018 Temmuz verilerine göre, Esenyurt kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için, 792 TL ile 1.320 TL arasında değişirken, ortalama kira fiyatı ise 1.056 TL olarak gösteriliyor.

Esenyurt Pınar Mahallesi satılık daire fiyatları ne kadar?

Esenyurt ilçesinde toplam 43 mahalle bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre, Esenyurt’un en kalabalık mahallesi Pınar oldu. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Pınar satılık konut piyasasında son bir ayda satılık konut fiyatları yüzde 0.41 artış gösterdi. Pınar Mahallesi’nde ortalama konut metrekare fiyatları 1.792 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 20 yılı buluyor. 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Pınar’da satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, 134 bin 428 TL ile 224 bin TL arasında değişiyor.